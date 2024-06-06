Тюльпанова Галина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бенгард Виктор
Рождение ребёнка
08.03.1970
Сын: Тюльпанов Константин Борисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.10.1977
Дочь: Волохова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Бенгард Виктор
Рождение ребёнка
22.02.1980
Дочь: Хворова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Бенгард Виктор
Рождение ребёнка
28.07.1985
Сын: Тюльпанов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бороденко Сергей Викторович
Рождение ребёнка
11.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бороденко Сергей Викторович
Березовый, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край