Хохлов Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Семен Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1919

Сын: Хохлов Иван Семен

Мать ребёнка: Хохлова Анна Григорьевна

Место жительства
1919
Глубое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно