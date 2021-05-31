Крайнова (Андросова) Эльвира Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1931
Дата смерти31.05.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1961
Дочь: Шимякина (Крайнова) Виктория Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.05.2021