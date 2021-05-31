Крайнова (Андросова) Эльвира Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнова (Андросова) Эльвира Андреевна

Крайнова (Андросова) Эльвира Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1931

Дата смерти

31.05.2021

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1961

Дочь: Шимякина (Крайнова) Виктория Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.05.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.