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Александр
Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Владимир
Мать
Надежда
Жена
Ульяна
Дети
Валерия
Добавил:
УФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Владимир
Мать:
Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Валерия
Мать ребёнка:
Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Ульяна
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