Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия

Мать ребёнка: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

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