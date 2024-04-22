Шерстянкин Евстафий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Евстафий Борисович

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шерстянкин Борис

Мать: Шерстянкина Федосья

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шерстянкин Трифилий Евстафиевич

Мать ребёнка: Шерстянкина Просковья Тимофеевна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шерстянкин Даниил Евстифеевич (Стахеевич)

Мать ребёнка: Шерстянкина Просковья Тимофеевна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина Просковья Тимофеевна

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