Галкина Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Павел Кузьмич
Мать: Смирнова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Марина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно