Галкина Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Павел Кузьмич

Мать: Смирнова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Марина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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