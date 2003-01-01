Рогудеев Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогудеев Юрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1962

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1962

Отец: Рогудеев Владимир Яковлевич

Мать: Рогудеева Нина

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