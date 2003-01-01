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Рогудеев Юрий Владимирович
Рогудеев Юрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1962
Пол
Мужской
Отец
Рогудеев Владимир Яковлевич
1939 г.р.
Мать
Рогудеева Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1962
Отец:
Рогудеев Владимир Яковлевич
Мать:
Рогудеева Нина
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