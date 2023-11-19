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Прокопий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1886 г.р.
Вычислено 1888 г.р.
Вычислено 1894 г.р.
Вычислено 1897 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Прокопию на тот момент было 51 год.
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 27 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Василию на тот момент было 25 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Дочь: Серафима Прокофьевна

Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Серафиме на тот момент было 19 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федору на тот момент было 16 лет.
Смерть
Неизвестно

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