Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Прокопию на тот момент было 51 год.
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Ивану на тот момент было 27 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Василию на тот момент было 25 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Дочь: Серафима Прокофьевна
Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Серафиме на тот момент было 19 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: Ириния Афанасьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федору на тот момент было 16 лет.
Смерть
Неизвестно