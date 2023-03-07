Трегубова (Головина) Неонила Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Головина) Неонила Федотова

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Место рождения

поч. Кышкаловской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кышкаловской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Евгения Кириллова

Отец ребёнка: Трегубов Кирилл Родионов

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Кирилл Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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