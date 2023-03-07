Трегубова (Головина) Неонила Федотова
Место рожденияпоч. Кышкаловской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кышкаловской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Евгения Кириллова
Отец ребёнка: Трегубов Кирилл Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762