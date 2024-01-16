Поникаровский Филипп Афанасьевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Поникаровский Афанасий
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1704
Сын: Поникаровский Иван Филиппович
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1717
Сын: Поникаровский Симон Филиппович
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно