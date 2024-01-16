Поникаровский Филипп Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровский Филипп Афанасьевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Поникаровский Афанасий

Мать: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1704

Сын: Поникаровский Иван Филиппович

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1717

Сын: Поникаровский Симон Филиппович

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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