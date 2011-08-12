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Болотина Вероника Сергеевна
Болотина Вероника Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.08.2011
Пол
Женский
Отец
Болотин Сергей Васильевич
1977 г.р.
Мать
Болотина-Кузьмина Наталия Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2011
Отец:
Болотин Сергей Васильевич
Мать:
Болотина-Кузьмина Наталия Владимировна
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