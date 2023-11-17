Филатова (Харитонова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова (Харитонова) Людмила Владимировна

Филатова (Харитонова) Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1964

Отец: Харитонов Владимир Петрович

Мать: Харитонова Юлия Карповна

Рождение ребёнка
05.08.1983

Дочь: Руданова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
05.08.1983

Дочь: Руданова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
29.12.1988

Сын: Филатов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Филатов Николай Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close