Филатова (Харитонова) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1964
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1964
Рождение ребёнка
05.08.1983
Дочь: Руданова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1983
Дочь: Руданова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
29.12.1988
Сын: Филатов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Филатов Николай Алексеевич