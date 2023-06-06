Насиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Алмаметева Буляна

Отец ребёнка: Байрамов Алмамет

Рождение ребёнка
1817

Сын: Алмаметов Сабит

Отец ребёнка: Байрамов Алмамет

Рождение ребёнка
1824

Сын: Алмаметов Мухаметсадык

Отец ребёнка: Байрамов Алмамет

Рождение ребёнка
1829

Сын: Алмаметов Мухаметша

Отец ребёнка: Байрамов Алмамет

Рождение ребёнка
1831

Сын: Алмаметов Мухаметрахим

Отец ребёнка: Байрамов Алмамет

Рождение ребёнка
1842

Сын: Алмаметов Мухамадий

Отец ребёнка: Байрамов Алмамет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамов Алмамет

Смерть
Неизвестно