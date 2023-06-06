Насиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Алмаметева Буляна
Отец ребёнка: Байрамов Алмамет
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алмаметов Сабит
Отец ребёнка: Байрамов Алмамет
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Байрамов Алмамет
Рождение ребёнка
1829
Сын: Алмаметов Мухаметша
Отец ребёнка: Байрамов Алмамет
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Байрамов Алмамет
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алмаметов Мухамадий
Отец ребёнка: Байрамов Алмамет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байрамов Алмамет
Смерть
Неизвестно