Вакуленко (Бут) Василина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакуленко (Бут) Василина Семеновна

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

1917

Дата смерти

10.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Бут Семен Григорьевич

Мать: Бут Пелагея Ивановна

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Вакуленко Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Вакуленко Афанасий Викторович

Розбишевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.06.1938

Сын: Вакуленко Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Вакуленко Афанасий Викторович

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакуленко Афанасий Викторович

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуленко Афанасий Викторович

Ручки, Полтавська область
Смерть
10.12.1978
Сергеевка, Полтавская область, Украина