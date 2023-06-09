Вакуленко (Бут) Василина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти10.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Бут Семен Григорьевич
Мать: Бут Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Вакуленко Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Вакуленко Афанасий Викторович
Розбишевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.06.1938
Сын: Вакуленко Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Вакуленко Афанасий Викторович
Рождение ребёнка
03.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вакуленко Афанасий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Ручки, Полтавська область
Смерть
10.12.1978
Сергеевка, Полтавская область, Украина