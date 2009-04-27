Андреев Семëн Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Семëн Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2009

Отец: не указан

Мать: Андреева Анна Валерьевна

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