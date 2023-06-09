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Муравьев Павел Федорович

Место рождения

Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
14.01.1898 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.01.1898 Калихновщины крестьянин Захарий Михеевич Юхновщина крестьянская дочь Екатерина Андреевна по жениху Хохлово крестьянин Стефан Павлович по жениху Байдаково крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно