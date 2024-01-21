Горшков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1979
Бракосочетание
21.06.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2012
Дочь: Горшкова Власта Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2012
Дочь: Горшкова Злата Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2012
Сын: Горшков Ярослав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности