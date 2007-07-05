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Филиппова Полина Никитична
Филиппова Полина Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2007
Пол
Женский
Отец
Филиппов Никита Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2007
Отец:
Филиппов Никита Сергеевич
Мать: не указана
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