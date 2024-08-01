Алыпова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлыпова Федора

Алыпова Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1799 и 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Калистрат

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1855

Муж: Алыпов Савва

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Алыпов Андрей

Отец ребёнка: Алыпов Савва

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1861

Сын: Алыпов Егор

Отец ребёнка: Алыпов Савва

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Алыпов Василий

Отец ребёнка: Алыпов Савва

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.