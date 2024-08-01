Алыпова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Калистрат
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1855
Муж: Алыпов Савва
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1858
Сын: Алыпов Андрей
Отец ребёнка: Алыпов Савва
Рождение ребёнка
11.04.1861
Сын: Алыпов Егор
Отец ребёнка: Алыпов Савва
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Алыпов Василий
Отец ребёнка: Алыпов Савва
Смерть
Неизвестно