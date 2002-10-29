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Нанов Михаил Ильич
Нанов Михаил Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.2002
Пол
Мужской
Отец
Нанов Илья Михайлович
1966 г.р.
Мать
Быковская Наталья Александровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2002
Отец:
Нанов Илья Михайлович
Мать:
Быковская Наталья Александровна
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