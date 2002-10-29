Нанов Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нанов Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2002

Отец: Нанов Илья Михайлович

Мать: Быковская Наталья Александровна

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