Осинцев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
05.03.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
До 1981

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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