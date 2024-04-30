Зеленцова (--) Настасья Ивановна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленцова (--) Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Макар

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Зеленцова Анна Макаровна

Отец ребёнка: Зеленцов Макар

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зеленцов Наум Макарович

Отец ребёнка: Зеленцов Макар

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Зеленцов Хрисанф Макарович

Отец ребёнка: Зеленцов Макар

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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