Соколов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1948
Сын: Соколов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Булина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
24.05.1950
Дочь: Соколова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Булина Татьяна Андреевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Неизвестно