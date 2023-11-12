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Соколов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1948

Сын: Соколов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Булина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
24.05.1950

Дочь: Соколова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Булина Татьяна Андреевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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