Авраам Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти04.03.1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Василий Авраамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Иван Аврамов
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ксения Аврамова
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Михаил Авраамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1778 по 1782
Сын: Яков Авраамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Алексей Аврамов
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Смерть
04.03.1789
"горячкой"