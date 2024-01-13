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Авраам Осипов

Место рождения

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

04.03.1789

Пол

Мужской

Отец

До 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1771 г.р.
С 1778 по 1782 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Осип

Мать: не указана

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Василий Авраамов

Мать ребёнка: не указана

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Иван Аврамов

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ксения Аврамова

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Михаил Авраамов

Мать ребёнка: не указана

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
С 1778 по 1782

Сын: Яков Авраамов

Мать ребёнка: не указана

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Алексей Аврамов

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.03.1789
Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
"горячкой"

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