Яровая Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая Надежда Владимировна

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Место рождения

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

Дата рождения

19.12.1988

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1988

Отец: Яровой Владимир Андреевич

Мать: Яровая Елена Григорьевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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