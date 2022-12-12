Кичкина (Авдюхина) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1895
Дата смерти06.05.1984
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1895
Отец: Авдюхин Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кульченко Яков
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Бондаренко Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.12.1920
Дочь: Лаврук Анастасия (Ася) Егоровна
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Рождение ребёнка
24.10.1926
Сын: Кичкин Иван Егорович
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Рождение ребёнка
1927
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Рождение ребёнка
1927
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Рождение ребёнка
24.07.1932
Дочь: Соколова Галина
Отец ребёнка: Кичкин Егор
Рождение ребёнка
06.10.1934
Рождение ребёнка
04.10.1936
Рождение ребёнка
06.03.1939
Смерть
06.05.1984