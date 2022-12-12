Кичкина (Авдюхина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичкина (Авдюхина) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1895

Дата смерти

06.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1895

Отец: Авдюхин Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кульченко Яков

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Бондаренко Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.12.1920

Дочь: Лаврук Анастасия (Ася) Егоровна

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
24.10.1926

Сын: Кичкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Рождение ребёнка
1927

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Рождение ребёнка
1927

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Рождение ребёнка
24.07.1932

Дочь: Соколова Галина

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
06.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
04.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
06.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кичкин Егор

Кегульта, Кетченеровский муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
06.05.1984
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