Хамуев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамуев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1935

Дочь: Галина Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
09.12.1936

Дочь: Валентина Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
16.04.1938

Дочь: Зоя Павловна Петрас

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
25.02.1941

Дочь: Нэля Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамуев Сын (имя неизвестно) (имя неизвестно)

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Умер в 9 месяцев от дизентерии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Родионовна

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