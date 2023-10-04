Хамуев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1935
Дочь: Галина Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
09.12.1936
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
16.04.1938
Дочь: Зоя Павловна Петрас
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
25.02.1941
Дочь: Нэля Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамуев Сын (имя неизвестно) (имя неизвестно)
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Умер в 9 месяцев от дизентерии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Родионовна