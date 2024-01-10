Гани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гани

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ганиев Исламгали Ганиевич

Мать ребёнка: не указана

д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
После 1888
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
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