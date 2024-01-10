Гани
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ганиев Исламгали Ганиевич
д.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
После 1888
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Россия