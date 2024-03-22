Ляпустин Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпустин Илья Николаевич

Место рождения

Легалово

Дата рождения

20.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1882

Отец: Ляпустин Николай Васильев

Мать: Ляпустина Елена Козьмина

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лепустин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна

Рождение ребёнка
03.07.1922

Дочь: Лепустина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мезенцева Анисья Ильинична

Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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