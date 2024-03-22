Ляпустин Илья Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1882
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна
Рождение ребёнка
03.07.1922
Дочь: Лепустина Мария Ильинична
Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мезенцева Анисья Ильинична
Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Ляпустина Александра Меркурьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно