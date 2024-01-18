Вейсмане Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1967
Рождение ребёнка
25.02.1990
Дочь: Вейсмане Арина Андреевна
Отец ребёнка: Вейсманис Андрс Волдемарович
Рождение ребёнка
14.09.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вейсманис Андрс Волдемарович
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область