Вейсмане Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейсмане Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1967

Отец: Иванов Анатолий Алексеевич

Мать: Иванова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1990

Дочь: Вейсмане Арина Андреевна

Отец ребёнка: Вейсманис Андрс Волдемарович

Рождение ребёнка
14.09.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вейсманис Андрс Волдемарович

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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