Мундт Рудольф Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Мундт Владимир Рудольфович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно