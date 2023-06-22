Соколова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1971
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.204
Дочь: Соколова Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Дмитриевич
Рождение
23.07.1971
Рождение ребёнка
03.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысоев Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
21.03.2006
Отец ребёнка: Соколов Игорь Дмитриевич