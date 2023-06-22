Соколова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

204 г.р.
Скрыто настройками приватности
2006 г.р.

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.204

Дочь: Соколова Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Дмитриевич

Рождение
23.07.1971

Отец: Милькин Виктор Павлович

Мать: Милькина Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
03.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
21.03.2006

Сын: Соколов Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Соколов Игорь Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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