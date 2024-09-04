Ильина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Автономов Пахом

Рождение ребёнка
13.01.1893 ст.

Сын: Пахомов Антон

Отец ребёнка: Автономов Пахом

Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.

Дочь: Пахомова Параскева

Отец ребёнка: Автономов Пахом

Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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