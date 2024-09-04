Ильина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Автономов Пахом
Рождение ребёнка
13.01.1893 ст.
Сын: Пахомов Антон
Отец ребёнка: Автономов Пахом
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.
Дочь: Пахомова Параскева
Отец ребёнка: Автономов Пахом
Смерть
Неизвестно