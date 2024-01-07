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Гейдо (Гейда) Николай Иванович
Гейдо (Гейда) Николай Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
20.04.1942
Пол
Мужской
Отец
Гейдо Иван Антонович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Гейдо Иван Антонович
Мать: не указана
Смерть
20.04.1942
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