Гейдо (Гейда) Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейдо (Гейда) Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

20.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Гейдо Иван Антонович

Мать: не указана

Смерть
20.04.1942
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