Голубятникова Александра Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Голубятников Кирилл Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1922
Дочь: Долженко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Безлепкино, Мантуровский муниципальный район, Курская область