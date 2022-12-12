Голубятникова Александра Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубятникова Александра Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Голубятников Кирилл Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1922

Дочь: Долженко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Безлепкино, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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