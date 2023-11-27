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Пузанов Алексей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пузанов Игнатий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Праскева Алексеевна

Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пузанов Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пузанов Ефимий Алексеевич

Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пузанов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Ксения Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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