Пузанов Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Пузанов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Праскева Алексеевна
Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пузанов Ефимий Алексеевич
Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Пузанова Ксения Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно