Соболева Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1977
Рождение ребёнка
18.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пермяков Владимир Алексеевич
Колчедан, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.2015
Дочь: Пермякова Полина Владимировна
Отец ребёнка: не указан