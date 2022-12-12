Соболева Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1977

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1977

Отец: Соболев Владимир Васильевич

Мать: Бабкина Нина Федоровна

Рождение ребёнка
18.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Владимир Алексеевич

Колчедан, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.2015

Дочь: Пермякова Полина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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