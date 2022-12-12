Кувардина Ксения(Аксинья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувардина Ксения(Аксинья)

Кувардина Ксения(Аксинья)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кувардин Аверкий(Аверьян) Яковлевич

Отец ребёнка: Кувардин Яков Феодосьевич

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувардин Яков Феодосьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close