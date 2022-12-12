Кувардина Ксения(Аксинья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кувардин Аверкий(Аверьян) Яковлевич
Отец ребёнка: Кувардин Яков Феодосьевич
Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно