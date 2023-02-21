Исаков Владимир Маркович
Место рожденияпоселок Стрешин Жлобинского района Гомельской области БССР
Дата рождения17.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1945
Отец: не указан
поселок Стрешин Жлобинского района Гомельской области БССР
Рождение ребёнка
15.08.1969
Дочь: Мельник ЕЛЕНА Владимировна
Мать ребёнка: Исакова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1983
Дочь: Никонорова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Исакова Раиса Ивановна
город Покров Петушинского района Владимирской области