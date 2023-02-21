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Исаков Владимир Маркович

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Место рождения

поселок Стрешин Жлобинского района Гомельской области БССР

Дата рождения

17.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1945

Отец: не указан

Мать: Исакова Галина Теофиловна

поселок Стрешин Жлобинского района Гомельской области БССР
Рождение ребёнка
15.08.1969

Дочь: Мельник ЕЛЕНА Владимировна

Мать ребёнка: Исакова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1983

Дочь: Никонорова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Исакова Раиса Ивановна

город Покров Петушинского района Владимирской области
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