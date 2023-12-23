Пустовалова Анастасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Пустовалов Григорий
Бракосочетание
09.11.1858
Деревни Бабановки гос.крестьянин Стефан Никитин Синельников, православный, первым браком, 19 лет. Деревни Бабановки гос.крестьянка девица Анастасия Григорьева Пустовалова, православная, первым браком,... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1859
Дочь: Мошенцева Евфросинья Стефанова
Отец ребёнка: Сальников Стефан Никитин
Деревни Бабановки государственный крестьянин Стефан Никитин Синельников и законная жена его Анастасия Григорьева, православные. Воспреемники: (повреждено)..пехотного полка 3 стрелковой роты рядовой Аф... Показать все
Смерть
Неизвестно