Пустовалова Анастасия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалова Анастасия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пустовалов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Сальников Стефан Никитин

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Деревни Бабановки гос.крестьянин Стефан Никитин Синельников, православный, первым браком, 19 лет. Деревни Бабановки гос.крестьянка девица Анастасия Григорьева Пустовалова, православная, первым браком,... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1859

Дочь: Мошенцева Евфросинья Стефанова

Отец ребёнка: Сальников Стефан Никитин

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Деревни Бабановки государственный крестьянин Стефан Никитин Синельников и законная жена его Анастасия Григорьева, православные. Воспреемники: (повреждено)..пехотного полка 3 стрелковой роты рядовой Аф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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