(Дараган) Мария (Лёля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дараган) Мария (Лёля)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Дараган х

Мать: Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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