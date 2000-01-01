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(Дараган) Мария (Лёля)
(Дараган) Мария (Лёля)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дараган х
Мать
(Илларионова) Нина Ивановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Дараган х
Мать:
Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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