Полегенько Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полегенько Анна Александровна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

11.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1986

Отец: Полегенько Александр Александрович

Мать: Сваровская Марина Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
02.08.2013

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.09.2014

Дочь: Петрова Агния Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.2020

Сын: Петров Демьян Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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