Бобылева Лукия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Лукия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Степан / Стефан

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Степан / Стефан

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Степан / Стефан

Смерть
Неизвестно
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