Баяндин Иван Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Баяндин Козьма Селивестрович
Мать: Матрона Фёдоровна
Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Борисовна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Баяндина Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Борисовна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Евгения Борисовна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Евгения Борисовна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Баяндина Домна Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Борисовна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Баяндина Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Баяндина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Борисовна
Рождение ребёнка
21.04.1803
Дочь: Баяндина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.241
Рождение ребёнка
21.04.1803
Дочь: Баяндина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.241 - МК ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
10.11.1807
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.541 - МК - 1807
Смерть
До 1813
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.270 - дочь свадьба