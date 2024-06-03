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Баяндин Иван Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1813

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Баяндин Козьма Селивестрович

Мать: Матрона Фёдоровна

Фонд № 13. Оп.1. Д. 30 - Ревизия 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Борисовна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Баяндина Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Борисовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1770

Сын: Баяндин Софон Иванович

Мать ребёнка: Евгения Борисовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1772

Сын: Баяндин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Евгения Борисовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Баяндина Домна Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Борисовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Баяндина Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Баяндина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Борисовна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.04.1803

Дочь: Баяндина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.241
Рождение ребёнка
21.04.1803

Дочь: Баяндина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.241 - МК ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
10.11.1807

Сын: Баяндин Стахей Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С.541 - МК - 1807
Смерть
До 1813
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.270 - дочь свадьба

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