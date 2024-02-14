Мухамятжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамятжан

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мухамметжанова) Сахибжамаль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамметжанов Ахметжан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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