Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Прядкин Пётр
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Прядкин Пётр
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Прядкин Пётр
Рождение ребёнка
1855
Сын: Прядкин Алексей
Отец ребёнка: Прядкин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прядкин Пётр
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1857