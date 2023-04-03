Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Прядкин Пётр

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Прядкин Пётр

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Прядкин Пётр

Рождение ребёнка
1855

Сын: Прядкин Алексей

Отец ребёнка: Прядкин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядкин Пётр

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1857