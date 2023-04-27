d’Avesnes Bouchard IV — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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d’Avesnes Bouchard IV

Место рождения

Oizy, Belgium

Дата рождения

Около 1182

Дата смерти

07.09.1244

Пол

Мужской

Отец

1152 г.р.

Мать

Около 1152 г.р.

Жена

1202 г.р.

Дети

Около 1218 г.р.

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СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1182

Отец: D’Oisy D’Avesnes Jacques

Мать: De Guise Adelheid

Oizy, Belgium
Бракосочетание
?.03.1212

Жена: Of Constantinople Marguerite II

(Unknown)
Рождение ребёнка
Около 01.05.1218

Сын: D’Avesnes Jean

Мать ребёнка: Of Constantinople Marguerite II

Houffalize, Walloon, Luxembourg, Belgium
Работа или профессия
Неизвестно
Graaf van Vlaanderen, Canon of St. Pierre de Lille, Lord of Avesnes and Etroengt, Archdeacon of Laon, Hoogbaljuw van Henegouwen, Diacre de Laon
Смерть
07.09.1244
Clairefontaine, Autelbas, Luxembourg
Похороны
1244
Clairefontaine, Belgium