d’Avesnes Bouchard IV
Место рожденияOizy, Belgium
Дата рожденияОколо 1182
Дата смерти07.09.1244
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1182
Отец: D’Oisy D’Avesnes Jacques
Мать: De Guise Adelheid
Oizy, Belgium
Бракосочетание
?.03.1212
(Unknown)
Рождение ребёнка
Около 01.05.1218
Сын: D’Avesnes Jean
Мать ребёнка: Of Constantinople Marguerite II
Houffalize, Walloon, Luxembourg, Belgium
Работа или профессия
Неизвестно
Graaf van Vlaanderen, Canon of St. Pierre de Lille, Lord of Avesnes and Etroengt, Archdeacon of Laon, Hoogbaljuw van Henegouwen, Diacre de Laon
Смерть
07.09.1244
Clairefontaine, Autelbas, Luxembourg
Похороны
1244
Clairefontaine, Belgium