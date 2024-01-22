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Белоус Андрон Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоус Наум Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Белоус Мария Андреевна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоус Павел Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоус Пава Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоус Вера Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоус Иван Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоус Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1938
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