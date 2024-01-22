Белоус Андрон Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоус Наум Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Белоус Мария Андреевна
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоус Пава Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоус Вера Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоус Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Около 1938