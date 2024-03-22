Шарапов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапов Дмитрий Иванович

Шарапов Дмитрий Иванович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1732 и 1740

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Между 1701 и 1713 г.р.

Мать

Между 1704 и 1714 г.р.

Жена

Между 1734 и 1737 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1740

Отец: Шарапов Иван Иванович

Мать: Шарапова Ирина Степановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1760 и 1761

Жена: Шарапова Мария Афанасьевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1763

Сын: Шарапов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Шарапова Мария Афанасьевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шарапова Мария Афанасьевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1772

Сын: Шарапов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шарапова Мария Афанасьевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close