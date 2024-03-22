Шарапов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1732 и 1740
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1740
Отец: Шарапов Иван Иванович
Бракосочетание
Между 1760 и 1761
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1763
Мать ребёнка: Шарапова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Шарапова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1772
Мать ребёнка: Шарапова Мария Афанасьевна
Смерть
После 1787