Лынова (Сальникова) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынова (Сальникова) Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.?

Дочь: Богомолова Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Лынов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Василий Степанович

Отец ребёнка: Лынов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Николай Степанович

Отец ребёнка: Лынов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лынов Степан

Смерть
Неизвестно
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