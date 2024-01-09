Лынова (Сальникова) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.?
Дочь: Богомолова Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Лынов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лынов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лынов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лынов Степан
Смерть
Неизвестно